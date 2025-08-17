Dos personas, señaladas como agresores de animales, fueron condenados por el delito de maltrato que les infringieron a dos perros en tiendas de mascotas, en casos aislados en la ciudad de Bogotá.

El primer caso se presentó el 14 de diciembre de 2023 en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio Santa Cecilia de la localidad de Suba. Ese día Mauricio Martín Tiboche golpeó hasta la muerte a un perro de raza schnauzer, llamado ‘Tony’.

Posterior a la agresión, fue denunciado penalmente y en su momento Mauricio aceptó el cargo de maltrato animal imputado por la Fiscalía.

Solo fue hasta este agosto que un juez de la República lo halló responsable del delito cometido y lo sentenció a seis meses de prisión.

La segunda agresión fue cometida en contra de una canina de nombre ‘Nala’ por parte de una mujer empleada de un local de mascotas ubicado en el barrio Bosque Popular.

La procesada fue identificada como Debora Alexandra Torres Altahona que, de acuerdo al material probatorio y los argumentos aportados por el ente acusador con el apoyo del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), hallaron que mientras bañaba a ‘Nala’ no se percató que se estaba asfixiando con una cuerda.

El animal producto de las heridas la canina murió posteriormente.

La hoy sentenciada no aceptó los cargos que en su momento le imputó la Fiscalía, sin embargo, esto no fue razón suficiente para que el juez la declarara responsable de la muerte y la condenó a 15 meses de prisión.