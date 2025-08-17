Momentos de tensión se vivieron el sábado 16 de agosto en la terminal aérea del Valle de aburra, al presentarse el retorno de emergencia de una avión de la reconocida aerolínea Avianca.

Lea también: Congresista Lina Garrido alerta sobre riesgos a la oposición y falta de garantías de seguridad electoral

La aeronave se encontraba en el inicio de su proceso de carreto, en dirección a la zona de despegue y como paso final a emprender su vuelo. Debido a una falla técnica en los maleteros se vio forzada a desplazarse a la zona de embarque del aeroportuario, lugar destinado para la contingencia.

Los pasajeros a bordo se percataron de la situación minutos oportunos antes del despegue.

Lea también: En Barranquilla realizan emotiva misa en memoria de Miguel Uribe

Por su parte, la aerolínea Avianca no ha compartido un comunicado oficial explicando las causas técnicas que forzaron a la aeronave a retornar al área de estacionamiento, detenido así la operación de vuelo.

Ni la Aeronáutica Civil, ni el Aeropuerto José María Córdova, se han referido públicamente sobre lo ocurrido. Este último opera con normalidad en su itinerario luego del imprevisto.