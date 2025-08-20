La suerte está a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al este martes 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenar su libertada inmediata.

Amparando al derecho fundamental a la libertad del exmandatario, se estableció la determinación judicial que dejó sin efecto “el numeral cuarto” de la decisión emitida el pasado 1 de agosto por la jueza 44, Sandra Heredia, de conocimiento de Bogotá.

Cortesía

La fallo de tutela a favor de Uribe, firmada por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero, no se refiere a la condena que enfrenta por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Los magistrados no cuestionan la manera en que la jueza validó y valoró las pruebas ni a la responsabilidad penal del expresidente, el fallo de este martes solo determina a que Uribe tiene el derecho a esperar la decisión final de la apelación en libertad.

“En consecuencia disponer que el juzgado accionado de manera inmediata expida la boleta de libertad a favor del tutelante (...) La privación de la libertad del expresidente no contaba con una justificación, puesto que siempre atendió las citaciones de la justicia y se defendió en libertad”, resalta el magistrado Rogeles Moreno.

“El análisis con el que se motivó la captura inmediata del tutelante no obedeció a criterios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, al limitarse a argumentos, en su mayoría genéricos, ambiguos, subjetivos, ajenos a la realidad procesal y/o no probados, en perjuicio de la prerrogativa fundamental de la libertad individual”, enfatiza el fallo.

Por su parte, el líder político del centro democrático compartió palabras de agradecimiento en sus redes sociales ante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá:

Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad.



Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia. — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2025

La acción judicial, un acto de tutela, fue radicada el pasado 4 de agosto y en donde se pide la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad".

