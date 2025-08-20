La exalcaldesa de Bogotá Clara López (2011-2012) anunció este miércoles que será precandidata presidencial en las elecciones de 2026 y que se presentará por una coalición de izquierdas llamada Unitarios.

“Seré precandidata presidencial y buscaré que el país pueda caminar por las sendas de la transformación que inauguró el gobierno de (el presidente) Gustavo Petro”, expresó la exalcaldesa en la red social X.

López, de 75 años, es senadora desde 2022 y fue elegida por el Pacto Histórico, la coalición de Gobierno del presidente Petro y que hoy es un partido.

Sin embargo, ella no hará parte de la consulta presidencial del Pacto Histórico ya que su movimiento, Todos Somos Colombia, decidió formar parte de Unitarios, otra coalición de izquierdas de la que hacen parte, entre otros, el partido Comunes, surgido de la desmovilización de la guerrilla de las FARC.

López también fue concejala de Bogotá (1984-1986), auditora general (2003-2005) y ministra del Trabajo (2016-2017).

La senadora es una de las dos únicas mujeres en haber sido alcaldesa de Bogotá junto a Claudia López , que también está participando de la carrera presidencial.

A falta de nueve meses para las elecciones presidenciales, hay cerca de 90 precandidatos de todo el espectro político, la mayoría de ellos de centro y derecha.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se cumplirá el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizará el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año.