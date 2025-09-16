Este martes 16 de septiembre, la Superintendencia de Salud se permitió notificar a la opinión pública el aplazamiento de la medida intervención forzosa hacia la Entidad Promotora de Salud, Famisanar S.A.S. La prórroga fue autorizada por el Presidente de la República, Gustavo Petro, y está prescrita por un periodo de un año a partir del pasado lunes 15 de septiembre del 2025.

Lea también:Ampliaron fecha de convocatoria para diseñar la imagen de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2027

#SupersaludOficialInforma | Se prorroga medida de intervención de @EPS_Famisanar por el término de 1 año, hasta el 15 de septiembre de 2026, debido a que persisten deficiencias en sus componentes financiero, técnico-científico y jurídico, los cuales afectan su viabilidad… pic.twitter.com/NcPvfRSEvd — Supersalud (@Supersalud) September 16, 2025

Supersalud argumenta que la razón tras la decisión se debe a las constantes irregularidades y deficiencias encontradas en las facultades financieras, técnico-científicas y jurídicas de dicha entidad prestadora de salud. Estas representarían una afectación en "su viabilidad operativa y el cumplimiento de su función como aseguradora dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud”. Los hallazgos comprenden los períodos entre noviembre del 2024 y mayo del 2025.

Lea también:Gobernación activa acciones legales contra empresa de transporte del sector de salud en el Atlántico

La entidad encargada de hacer que se cumplan las normas del sistema de salud resaltó que “aunque se observan avances progresivos en la red de prestadores, especialmente en el componente primario, el cumplimiento de metas continúa por debajo de lo esperado en la red complementaria, limitando el acceso oportuno a servicios especializados y afectando la continuidad del cuidado”.

Esta sería la segunda prórroga otorgada por el Gobierno respecto a la intervención forzosa de Famisanar EPS, siendo la primera en septiembre del 2023 con el mismo plazo de 12 meses.

Lea también: Radicado con mensaje de urgencia proyecto para que el Caribe se convierta en la primera región ente territorial del país