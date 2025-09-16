Ante las denuncias por reiterado incumplimiento en la prestación del servicio de transporte a funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, la Gobernación del Atlántico informó que adelantará acciones jurídicas contra la empresa Transporbaq.

De acuerdo con la administración departamental, la violación de lo acordado por parte de Transporbaq altera el normal desarrollo de las funciones institucionales y vulnera los compromisos adquiridos con el talento humano del sector salud.

Desde la Gobernación del Atlántico informamos que se adelantarán acciones jurídicas contra la empresa Transporbaq por incumplimiento en la prestación del servicio de transporte a los funcionarios de la Secretaría de @salud_atlantico.



— Gobernación Atlántico (@Gobatlantico) September 16, 2025

“La Gobernación ha decidido activar los mecanismos legales pertinentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante el contrato suscrito y salvaguardar los intereses públicos”, comentó.

Agregó que: “los vehículos asignados en esta operación se encuentran bajo relación contractual directa con la mencionada entidad, conforme a los términos pactados, lo que constituye una responsabilidad en garantizar su continuidad sin graves afectaciones”.

Por otro lado, la Gobernación resaltó su compromiso de actuar con transparencia en defensa de los derechos laborales y la prestación eficiente de los servicios que impactan directamente a la ciudadanía atlanticense.

