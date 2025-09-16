En el acto de apertura del Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía organizado por el gremio Acipet, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, manifestó que Sirius, el proyecto de descubrimiento de gas natural en el Caribe colombiano por Ecopetrol y Petrobras, tiene un reto fundamental para el sector de hidrocarburos, y es su viabilidad.

En ese sentido, Velandia sostuvo que el proyecto cuenta en la actualidad con 116 consultas previas por resolver, y espera que antes del año 2029 esta pueda entrar en operación.

“El reto es que Sirius entre en el menor tiempo posible y estamos haciendo todas las acciones de cooperación para, con Ecopetrol y Petrobras, sacar adelante las 116 consultas previas en las comunidades, respetando todo un debido proceso, las expectativas de las comunidades, el marco jurídico y lo importante es ganar tiempo. Se requieren 10 grupos de trabajo para adelantar el proceso”, socializó Velandia.

El presidente de la ANH pidió ayuda a los gobiernos municipales y departamentales para agilizar este trabajo con las comunidades en el menor tiempo posible.

Por otra parte, el director de Acipet, Óscar Ferney Rincón, aseguró que se deben buscar mecanismos que tengan como objetivo incrementar la exploración en Colombia, especialmente la de petróleo.

“El crudo, cuando uno lo mira económicamente, es el que más utilidad le genera no solo solamente a las compañías, sino principalmente al país, a los territorios a través de las regalías y a través de los impuestos. Entonces, ese es un elemento que tenemos que buscar para el mediano y largo plazo”, dijo Rincón.