La desaparición y posterior muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido popularmente en la música urbana por el nombre de ‘B King’, y Jorge Luis Herrera 'Regio Clown’, en Ciudad de México han generado conmoción en el mundo del reguetón, y con gran incertidumbre sobre los motivos detrás del crimen.

De acuerdo con el mánager de los artistas, Juan Camilo Gallego, la última comunicación que tuvo con B King fue el martes 16 de septiembre, a las 4:36 p. m. El artista urbano, originario de Cúcuta le escribió: “Voy a almorzar con unas personas, te recojo a las 7:30 para que vayamos a la otra cita”. La cita mencionada era un encuentro con empresarios mexicanos.

Minutos después, alrededor de las 5:00 p. m., B King también le envió un mensaje a su mejor amiga, una mujer identificada como Carolina, asegurándole que estaba bien y agregando que “tenía que contarle algo”.

Tras el envío de estos mensajes no hubo más contacto por parte del cantante urbano, ni de su acompañante. La ausencia prendió las alarmas de su mánager al notar que pasada la 1:00 de la madrugada, ni B king, ni Regio Clown respondían sus teléfonos.

Ante los cuestionamientos del viaje, Gallego concedió una entrevista al un medio de comunicación aclarando que nunca viajaron a Sonora, como en algún momento se mencionó tras la desaparición: “nunca fuimos a Sonora, jamás hemos ido a Sonora. El concierto fue acá en Ciudad de México, en un club que se llama Woman”, puntualizó.

El mánager también indicó que no pudo confirmar si los artistas cumplieron cita al almuerzo de negocios, con los contactos de la empresa que fue acordada a través de Regio Clown, los nombres de los empresa mexicana aparecen en la denuncia formal.

La Comisión de Búsqueda de Personas de Ciudad de México emitió el jueves 18 de septiembre dos fichas de búsqueda por la desaparición de los artistas.

Por su parte el presidente Gustavo Petro, habría solicitado públicamente a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, apoyo para encontrar a los músicos colombianos. Sin embargo, este lunes 22 de septiembre fueron hallados sin vida, según fuentes de la Fiscalía del Estado de México confirmando la identificación por tatuajes de los restos humanos, al tener características similares a los artistas.