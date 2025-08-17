Con profundo sentimiento de gratitud y recogimiento, amigos y ciudadanos barranquilleros se reunieron este domingo a las 9:30 de la mañana en la plazoleta del Centro Comercial Villa Country para rendir homenaje religioso en honor a la vida de Miguel Uribe Turbay y recordar los logros que dejó como legado.

La eucaristía, cargada de mensajes de esperanza y fe, fue un espacio para resaltar la huella que Miguel sembró en quienes lo conocieron.

“Hemos estado durante todo este tiempo primero orando por su salud, por su recuperación. Dios lo quiso llamar a su lado y hoy estamos todos los colombianos en la seguridad de seguir su legado y defender este país”, expresó la representante a la cámara, Lina Garrido, durante la celebración de la eucaristía.

Asimismo, destacó la labor que el fallecido senador y precandidato presidencial realizó durante toda su vida.

Durante la celebración de la misa, el sacerdote invitó a los presentes a mantener viva la memoria de Miguel a través de la unión familiar, el servicio a la comunidad y la fe. “Hoy no solo recordamos su ausencia, celebramos también la luz que dejó entre nosotros”, dijo.

La misa no fue solo un adiós, sino un recordatorio de que la vida de Miguel Uribe continúa inspirando a quienes lo amaron y compartieron su camino.

“Estos son momentos donde se vuelve más necesario que nunca un incremento de la espiritualidad y de rogarle a Dios que primero le dé a su familia la mayor tranquilidad posible y segundo a nosotros también que fuimos amigos de Miguel porque estos han sido días muy difíciles, han sido días muy tristes y pues yo creo que la espiritualidad en estos momentos es vital para soportar y para poder superar todos estos momentos difíciles”, agregó el senador Carlos Meisel.

De igual forma, resaltó que esperan que se haga justicia y la muerte de Uribe Turbay no quede marcada en la impunidad.

“Lo que se quiere es justicia y que se esclarezca este crimen y yo creo que esa es una oportunidad para que este país afirme la voluntad de poder combatir con total contundencia el crimen que es quien nos arrebata a Miguel”, concluyó el senador.