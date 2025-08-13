Nuevos detalles se conocen sobre el asesinato de Esteban Yepes Palacio, el joven de 19 años, a manos de un hombre en condición de calle en el municipio de Itagüí, en el departamento de Antioquia.

Ahora, Viviana Yepes, la hermana de la víctima, entregó su versión sobre los motivos que habrían propiciado el ataque con arma blanca por parte del sujeto que deambulaba por la calle.

Esteban Yepes caminaba junto a su perro cuando fue atacado por un hombre con un arma blanca. Según se logra ver en cámaras de seguridad, la persona en condición de calle lo hiere por la espalda a la altura del cuello, aparentemente porque el joven se negó a darle dinero.

Sin embargo, esta hipótesis fue desmentida por la hermana de Estaban, quien indicó que el ataque no se habría dado porque no le haya dado monedas al habitante.

De acuerdo con la mujer, el hombre en condición de calle, quien se encuentra en manos de la Fiscalía y deberá responder por el delito de Homicidio, inicialmente agredió a la mascota de Esteban, por lo que le habría pedido que no lo hiciera. Luego de esto, perpetró el brutal ataque contra el joven.

“Le puso una patada al perrito y mi hermano pues como que le dijo algo, como que no le pegara o algo, y mi hermano se siguió. Y el ‘indigente’ esperó como que mi hermano se siguiera unos pasos y lo atacó por detrás con el arma”, dijo Viviana en diálogo con el medio regional ‘Mi Oriente’.

Se conoció que el joven se dirigía a una veterinaria por petición de su madre.

Viviana también explicó que el alcalde de Itagüí, Diego León Torres, ofreció ayuda a la familia por lo sucedido.

“Tienen que pasar estas cosas para que ahí sí empiecen a tomar cartas sobre las cosas (…) Tienen que llegar a los extremos las situaciones para que ahí sí se pongan las pilas y se tenga que viralizar una muerte, sea de la edad que sea, pero sí tiene que haber una muerte para que puedan reaccionar. Eso no nos los va a devolver, lo que hagan no nos lo va a devolver”, expresó.

Por su parte, Sergio Yepes, padre de Esteban, relató cómo era su hijo y lo que se sabe de su lamentable muerte.

Señaló que Esteban acababa de terminar sus estudios de bachillerato en la institución educativa El Rosario, en Itagüí.

Actualmente se dedicaba a recibir clases de inglés para continuar con sus estudios y mejorar sus conocimientos para tener una hoja de vida competitiva en el mercado, poder trabajar y al mismo tiempo estudiar administración de empresas.

De hecho, según su padre, el joven Esteban Yepes buscaba estudiar un segundo idioma.

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poder ayudarse con sus estudios”, aseguró el padre en diálogo con el medio local El Colombia.

Cuando vio las grabaciones en poder de las autoridades, y que además circulan en redes sociales, el padre de la víctima aseguró que le pareció haber visto al agresor en el Parque de Envigado y que “era una persona muy agresiva”.

“Pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque se niegan a darle”, expresó el padre del joven.

El atacante, identificado como William de Jesús Cadavid, fue capturado minutos después por uniformados de la Policía Militar con apoyo del Ejército Nacional.

Actualmente está bajo custodia de la Fiscalía, que evalúa imputarle el delito de homicidio, posiblemente agravado por las circunstancias del crimen.