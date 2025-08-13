No para la consternación en Itagüí, Antioquia, por el atroz crimen de un joven de 19 años, quien fue asesinado por un habitante de calle el pasado lunes 11 de agosto.

La víctima, identificada como Esteban Yepes Palacios, se encontraba paseando a su mascota cuando fue atacado por el hombre con un arma blanca. Según se logra ver en cámaras de seguridad, la persona en condición de calle lo hiere por la espalda a la altura del cuello, aparentemente porque el joven se negó a darle dinero.

Policía atrapó a habitante de calle que mató a un joven

Con profundo dolor, sus familiares claman por tener justicia, mismo sentimiento que tiene la comunidad de Itagüí. El agresor fue capturado por las autoridades y ya responde ante la justicia.

Relato del padre de Esteban Yepes Palacios

Hoy la familia de Yepes Palacios tiene que despedir a un joven lleno de sueños y metas que no podrá cumplir. Su padre, Sergio Yepes, relató cómo era su hijo y lo que se sabe de su lamentable muerte.

Señaló que Esteban acababa de terminar sus estudios de bachillerato en la institución educativa El Rosario, en Itagüí.

Actualmente se dedicaba a recibir clases de inglés para continuar con sus estudios y mejorar sus conocimientos para tener una hoja de vida competitiva en el mercado, poder trabajar y al mismo tiempo estudiar administración de empresas.

De hecho, según su padre, el joven Esteban Yepes buscaba estudiar un segundo idioma.

Habitante de calle asesinó de forma repentina y por la espalda a joven que paseaba a su perro

“Ya estaba presentando una hoja de vida para colocarse rápido con algo relacionado con el inglés y así poder ayudarse con sus estudios”, aseguró el padre en diálogo con el medio local El Colombia.

Cuando vio las grabaciones en poder de las autoridades, y que además circulan en redes sociales, el padre de la víctima aseguró que le pareció haber visto al agresor en el Parque de Envigado y que “era una persona muy agresiva”.

“Pide plata y le ha pegado a muchas mujeres porque se niegan a darle”, expresó el padre del joven.

El atacante, identificado como William de Jesús Cadavid, fue capturado minutos después por uniformados de la Policía Militar con apoyo del Ejército Nacional.

Actualmente está bajo custodia de la Fiscalía, que evalúa imputarle el delito de homicidio, posiblemente agravado por las circunstancias del crimen.