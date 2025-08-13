Con una conmovedora intervención en la Catedral Primada, en Bogotá, María Claudia Tarzona, esposa de Miguel Uribe Turbay, despidió este miércoles al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, que falleció en la Fundación Clínica Santa Fe tras luchar dos meses por su vida a raíz de un atentado en un mitín político.

“Como un titán, como un guerrero. Durante estos 2 meses recibí a Dios en mi corazón, lo conocí y aprendí la paz de su presencia y la compañía de la Virgen María. Entregada por completo a ellos, me pude preparar para el momento más desgarrador de mi vida”: María Claudia Tarazona. pic.twitter.com/xlDYz0iFMj — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) August 13, 2025

Acompañada del pequeño Alejandro, el fruto de su amor con el senador, Emilia, Isabella y María, hijas de su anterior relación sentimental, Tarazona consideró: “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte”.

“El momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor”, agregó.

Instagram: @maclaudiat Miguel Uribe Turbay junto a su esposa María Claudia Tarazona.

Además, enumeró una a una las cualidades de su esposo.

“La vida de Miguel fue un milagro en sí misma, una mística de talentos que pocas veces se ven reunidos en una misma persona: fue músico, tocaba piano, guitarra, acordeón, componía canciones; fue campeón de golf, de ajedrez; matemático, humanista y estadista. Pero sobre todo un humano decente”, señaló.

Renglón seguido, Tarazona manifestó: “Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y felicidad, sin odio y sin rencores. Honraré la memoria de tus hijos y te amaré toda la vida. Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”.

Por último, Tarazona le pidió a toda Colombia que no pierda la fe en medio del difícil momento de orden público que se vive en el país.

“No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza, la muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia no puede quedar en vano. Hay camino, Colombia es nuestro país, debemos luchar unidos”, concluyó.