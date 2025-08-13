Con una conmovedora intervención en la Catedral Primada, en Bogotá, María Claudia Tarzona, esposa de Miguel Uribe Turbay, despidió este miércoles al precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, que falleció en la Fundación Clínica Santa Fe tras luchar dos meses por su vida a raíz de un atentado en un mitín político.
Lea: ‘María Claudia, ahora serás papá y mamá como yo lo fui hace 34 años’: padre de Miguel Uribe Turbay
Acompañada del pequeño Alejandro, el fruto de su amor con el senador, Emilia, Isabella y María, hijas de su anterior relación sentimental, Tarazona consideró: “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte”.
No tenemos duda de dónde viene la violencia; es una oportunidad única de frenar esta locura en 2026: padre de Miguel Uribe
“El momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor”, agregó.
Lea: Presidente del Senado en homenaje a Miguel Uribe: “Lo lloramos con una tristeza que nos quiebra y una rabia que nos incendia”
Además, enumeró una a una las cualidades de su esposo.
“La vida de Miguel fue un milagro en sí misma, una mística de talentos que pocas veces se ven reunidos en una misma persona: fue músico, tocaba piano, guitarra, acordeón, componía canciones; fue campeón de golf, de ajedrez; matemático, humanista y estadista. Pero sobre todo un humano decente”, señaló.
Lea: “Asesinaron a Miguel con la instigación de la venganza inducida por el presidente”: Uribe Vélez
Renglón seguido, Tarazona manifestó: “Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y a las niñas una vida llena de amor y felicidad, sin odio y sin rencores. Honraré la memoria de tus hijos y te amaré toda la vida. Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”.
Por último, Tarazona le pidió a toda Colombia que no pierda la fe en medio del difícil momento de orden público que se vive en el país.
Lea: “Las lágrimas que hemos derramado por este dolor tan grande las vamos a traducir en amor”: María Carolina Hoyos
“No podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza, la muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia no puede quedar en vano. Hay camino, Colombia es nuestro país, debemos luchar unidos”, concluyó.