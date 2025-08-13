Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, expresó palabras de agradecimiento a todos los colombianos y comunidad internacional que han apoyado y se han solidarizado con su familia en medio de este duro episodio, durante el homenaje que en la mañana de este miércoles le rindió el Congreso de la República al político.

“La primera y más importante palabra que quiero pronunciar es gracias, por todas las muestras de solidaridad y generosidad que ha recibido nuestra familia en este recinto durante las últimas horas. Miguel ha recibido una despedida digna de su lucha y su trayectoria, y eso lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones”, expresó el padre del congresista del Centro Democrático.

Agencia EFE Féretro de Miguel Uribe en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio.

También se mostró agradecido con la comunidad internacional, especialmente con el gobierno de Donald Trump “que ha estado de manera constante y solidaria pendiente del caso de Miguel y a la orden de nuestra familia. Somos amigos de los Estados Unidos de América”, dijo.

Igualmente agredeció al equipo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá que atendió a Miguel Uribe Turbay durante poco más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado del que fue víctima el 7 de junio en medio de un acto político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de la capital.

“A todo el querido personal de la clínica que con tanto amor y dedicación cuidaron de mi hijo hasta su último aliento”, sostuvo.

Miguel Uribe Londoño le dedicó unas conmovedoras palabras a María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial, con quien tuvo un hijo llamado Alejandro, hoy de 4 años de edad.

“Querida María Claudia, has sido muy valiente durante este tiempo de inmenso dolor y gran tristeza, en el cual con todo el más grande amor cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre, gracias, gracias.

“Pensando en tus queridas hijas y en tu querido hijo, mi nieto Alejandro en la ausencia de Miguel honrará su memoria y continuarás teniendo un hogar maravilloso y ejemplar en el cual serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui mamá y papá como siempre lo afirmó Miguel”, expresó.

De su hijo, Miguel Uribe Londoño destacó su honestidad y su amor por Colombia.

“Miguel querido, hijo, les dejas muchas enseñanzas a los colombianos y al mundo. Yo les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre qué haría Miguel en esa situación. Fuiste un hijo ejemplar y cariñoso, fuiste siempre mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias. Gracias por haber sido un hijo amoroso, honesto y ejemplar. Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos”, concluyó.