Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó en la mañana de este miércoles que ni el presidente Gustavo Petro ni ningún otro funcionario del Gobierno asistirán a las honrás fúnebres del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay por petición de su familia.

De acuerdo con Benedetti, desde el lunes en la tarde mantuvo comunicación con miembros de la familia de Miguel Uribe para expresarle su interés del Gobierno de asistir a las exequias en la Catedral Primada.

Sin embargo, “la familia decidió que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esos momentos de dolor”.

“Por lo tanto el Gobierno no asistirá por esa petición de la familia. Seguimos orando por Miguel”, agregó.

El presidente @petrogustavo y el Gobierno no asistirán a las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. He estado en contacto con su familia desde el lunes y ayer llevé el mensaje que el Presidente quería asistir al Congreso, a lo que respondieron que era mejor que no nos hiciéramos… pic.twitter.com/gHGpWZQzgm — Armando Benedetti (@AABenedetti) August 13, 2025

El féretro permanecerá en el Capitolio hasta el mediodía del miércoles, cuando será trasladado a la Catedral Primada para las exequias del político, opositor al presidente colombiano Gustavo Petro.

Será el último adiós en un templo donde ya fueron oficiadas las exequias de sus abuelos, el expresidente Julio César Turbay (1978-1982) y Nydia Quintero, fallecida el pasado 30 de junio, y de su madre, Diana Turbay, asesinada en 1991 por narcotraficantes del cartel de Medellín después de seis meses secuestrada.

Uribe Turbay, cuyo asesinato ha causado conmoción en el país, fue atacado con dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda el 7 de junio, durante un mitin político en la capital colombiana y falleció el lunes en la Fundación Santa Fe de Bogotá, después de 64 días entre la vida y la muerte.

El Gobierno colombiano, criticado por la demora en reaccionar a la muerte de Uribe Turbay, decretó ayer un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador asesinado.

“Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior”, señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien anoche acudió al Capitolio para dar el pésame a la familia.