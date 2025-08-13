En la mañana de este miércoles 13 de agosto, María Claudia Tarazona, viuda del senador Miguel Uribe Turbay, publicó en su cuenta de Instagram un emotivo y doloroso mensaje.

María Claudia expresó el profundo dolor que atraviesa junto a su familia especialmente este miércoles por el entierro del líder político, asesinado tras un atentado ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá.

“Hoy siento que mi alma se desgarra en mil pedazos. Hoy llevo a mis hijas amadas y a mi niño preciado, Alejandro, a enterrar a su papá. Espíritu Santo, ven. Dios agárrame fuerte. Colombianos, por favor, hoy oren por mis hijos y por mí”, escribió.

El mensaje, acompañado de palabras de fe y súplica, refleja la difícil despedida que enfrentan ella y sus hijos, quienes en las últimas hora han participado en los homenajes póstumos realizados en el Capitolio Nacional.

La publicación ha generado una ola de mensajes de apoyo y solidaridad de parte de ciudadanos, líderes políticos y figuras públicas, que han acompañado a la familia Uribe Tarazona en este momento de duelo.

Hijo de Miguel Uribe visita la cámara ardiente de su padre

Una imagen desgarradora. Así fue la llegada de Alejandro, el pequeño hijo de Miguel Uribe y María Claudia Tarazona, en brazos de su madre, a la cámara ardiente en el Salón Elíptico donde reposan los restos del precandidato.

En medio de su inocencia, Alejandro besó el ataúd que guarda los restos de su papá, quien luchó por su vida durante más de dos meses tras sufrir un atentado a bala en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá.

Durante su visita, el salón guardó un respetuoso silencio. El pequeño observaba su alrededor mientras su madre le hablaba, al comprender que allí descansaba su padre, extendió su mano, acarició el ataúd y lo besó.

Alejandro tiene la misma edad que tenía Miguel Uribe Turbay cuando perdió a su madre, la periodista Diana Turbay, asesinada a los 39 años durante una fallida operación de rescate tras ser secuestrada por el grupo de Los Extraditables, liderado por Pablo Escobar.