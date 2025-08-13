El último homenaje a Miguel Uribe Turbay se realizará este miércoles 13 de agosto, en el Congreso de la República, luego será trasladado a la Catedral Primada de Colombia y en una caravana llegará al Cementerio Central.

Asimismo, la Secretaría de Movilidad de Bogotá habilitó algunos cierres viales y desvíos por los actos conmemorativos al magnicidio del senador, para evitar aglomeraciones de personas que representen riesgos en la seguridad vial.

El cierre iniciará desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

Desvíos autorizados

Para evitar tráfico vehicular, la Secretaría habilitó algunos desvíos mientras se restablece la movilidad.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al oriente – Av. Circunvalar al norte.

Los usuarios que circulan en sentido Sur – Norte por la Av. Carrera 10, deberán tomar la Av. Calle 6 al occidente – Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte.

Los usuarios que circulan en sentido Norte – Sur por la Carrera 8 deberán tomar Av. Calle 19 al occidente y Carrera 22 o Av. Calle 19 al oriente y Carrera 4.

Los usuarios que circulan en sentido Oriente – Occidente por la Av. Calle 26 deberán tomar Carrera 4 al norte – Calle 32 al occidente y retomar recorrido habitual.

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Carrera 5, deberán continuar por la Carrera 5 al sur y tomar la Av. Calle 6 al occidente.

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 10, deberán continuar por la Av. Carrera 10 al sur y Av. Calle 19 al occidente.

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 al occidente desde la Av. Carrera 13, deberán continuar por la Av. Carrera 13 al sur y Av. Calle 19 al occidente.

Los usuarios que circulan por la Av. Calle 26 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) o Av. Carrera 30 (Av. NQS) al norte – Av. Calle 45 al norte.

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Av. Calle 25 (Av. Las Américas) deberán continuar por la Av. Américas – Calle 34.

Los usuarios que circulan por la Calle 24 en sentido Occidente – Oriente deberán tomar la Diagonal 22 Bis al sur – Carrera 17 al norte – Calle 24 al oriente.

Los usuarios que acceden a la Av. Calle 26 desde la Calle 32, deberán tomar la Calle 27 al occidente – Carrera 20A al sur y retomar recorrido habitual.

Finalmente, se recomienda hacer uso de medios de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como el transporte masivo y transporte público.