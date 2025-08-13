El viernes 15 de agosto se llevará a cabo la edición número 50 de la Caminata de la Solidaridad por Colombia 2025, rindiéndole homenaje al legado de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial fallecido el lunes 11 de agosto luego de permanecer por más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

María Carolina Hoyos, hermana del senador y presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, expresó su deseo de homenajear acto simbólico el legado de Uribe Turbay; “Queda en el tema de la política, el tema de la paz, la búsqueda incansable de una mejor Colombia, y la parte que más me gusta recordar y su legado va a ser también en el tema familiar. Miguel, su legado es un legado de amor". Transformar el dolor de la ausencia de Miguel en amor por el país, con más oportunidades educativa para las comunidades vulnerables.

Hay un gran herida familiar que duele ante la ausencia de, no solo un líder político, sino de un padre, amigo, hermano y a quien hoy una familia adolorida lo despide. “Con mucho dolor, con mucho orgullo por Miguel, con preguntas que no quiero las respuestas en este momento, simplemente porque me cuesta trabajo siquiera entender todo lo que nos está pasando", expresó.

María Carolina revive el escenario por el cual atraviesa su sobrino Alejandro al presenciar el funeral de su padre a tan corta edad. Miguel Uribe Turbay también tenía 4 años y medio cuando falleció su madre, la periodista Diana Turbay, el 25 de enero de 1991 en un operación de rescate tras cinco meses de secuestro a manos del grupo de los ‘Extraditables’ de Pablo Escobar.

La caminata, el legado de la familia

La caminata se realizará el 15, 16, 17 de agosto en la capital de la república. Son tres días de unión, paz ,solidaridad, y con un impacto positivo en las poblaciones vulnerables de Colombia brindando oportunidades y formación en programas de educativos. La educación es el camino, y para María Carolina el espíritu de paz y superación de Miguel resonara este fin viernes, sábado y domingo en los corazones de los colombianos.

“El legado es lo que logramos a hacer durante todo el año. Gracias a los medios de comunicación y patrocinadores, hemos podido formar más de 17,000 niños y niñas que están por debajo de la línea de la pobreza extrema, con edades de 0 a 5 años", expresó María Carolina.

“Por eso, cuando pienso en la Caminata, pienso en todo lo que hay detrás: miles de historias de superación que nacen gracias a la solidaridad de quienes nos acompañan.”

