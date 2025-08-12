Dolor, consternación, desesperanza y otros sentimientos embargan al país entero por la muerte de Miguel Uribe Turbay.

Ante el magnicidio del senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, diversas entidades han manifestado que debe cesar la violencia en Colombia, bajarle al tono a pocos meses de las elecciones presidenciales en 2026 y hacer un llamado a la unión.

Video: Recuerdan el mensaje que envió Miguel Uribe de 4 años a su madre Diana Turbay cuando fue secuestrada

De hecho, ese mismo llamado es el que han hecho sus más cercanos familiares, como María Claudia Tarazona, su esposa, y María Carolina Hoyos, su hermana, quien ha manifestado un profundo dolor por la partida de su “niño chiquito”, como se refería al senador de manera cariñosa.

Mauricio Dueñas Castañeda/EFE AME7719. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/06/2025.- La hermana del senador Miguel Uribe, María Carolina Hoyos Turbay (c), participa en una oración en el parque El Golfito, lugar del atentado contra el senador Uribe, este sábado, en Bogotá (Colombia). Uribe Turbay cumplió dos semanas en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanece en "estado crítico" luchando por su vida, tras sufrir un atentado durante un acto de campaña el pasado 7 de junio de 2025. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

No es para menos. María Carolina fue la figura maternal de Miguel Uribe, cuando con tan solo cuatro años de edad fue testigo del asesinato de su madre Diana Turbay el 25 de enero de 1991 tras haber permanecido varios meses secuestrada.

Con un profundo dolor y entre lágrimas, recordó cómo fue el último día que tuvo un encuentro con Miguel Uribe Turbay.

Subsecretario de Estado de EE. UU. viaja a Bogotá para asistir al funeral del senador Miguel Uribe

“La última vez que lo vi fue en una comida en su casa. Yo lo agarraba, le daba besos. Era más alto que yo, pero yo lo sentía como mi niñito chiquito”, recordó en diálogo con W Radio.

Señaló que ese día, como siempre, le dijo lo mucho que lo quería: “Estoy segura de que él se va al cielo sabiendo que yo me derretía por él porque pude decírselo”, expresó.

De hecho, aseguró que en medio de su nostalgia y dolor ha visto constantemente los mensajes que se intercambiaban y en los que siempre se decían cuanto se amaban.

“Siempre, cuando uno ama a alguien, le hacen falta días, nos hicieron falta días“, dijo.

El emotivo mensaje que compartió María Carolina tras fallecimiento de Miguel Uribe

Tras confirmarse su partida, María Carolina Hoyos compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, escribió desde su cuenta de Instagram.

Asimismo, Hoyos recordó a su madre Diana Turbay, quien también fue asesinada para enero de 1991.

“Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita. Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz", agregó.

Recuerdan el mensaje que envió Miguel Uribe a su madre Diana Turbay

Tras la muerte de Miguel Uribe, varias heridas en la familia Turbay se reabrieron, como el asesinato de Diana Turbay.

Señal Memoria recordó un clip del senador cuando era niño y envió un mensaje a su madre.

En el breve video, tomado de un informe del Noticiero Criptón de 1990, se ve al hoy fallecido senador con 4 años pidiendo a los captores de su madre, Diana Turbay, que la liberasen.

“Te estoy esperando para jugar contigo”, se le escucha decir al Uribe Turbay de niño en medio del secuestro de su progenitora que se extendió por seis meses hasta el día de su muerte a manos de la estructura criminal que lideraba el también fallecido narcotraficante Pablo Escobar.

“Mamita linda te quiero, ven pronto. Te mando muchos besos”, agrega Miguel en el video de no más de un minuto, al tiempo que en el fondo se le escucha la voz de su abuela la exprimera dama Nydia Quintero fallecida hace pocas semanas.