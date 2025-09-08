A pocos días de cumplirse un mes del fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, su esposa María Claudia Tarazona realizó una emotiva publicación en redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la viuda del político compartió una fotografía en la que se puede ver a su pequeño hijo Alejandro junto a un hermoso atardecer.

En el post, la mujer dedicó unas sentidas palabras a Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio cuando se encontraba en una actividad política en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. El senador luchó por su vida por más de 60 días desde la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe; sin embargo, se confirmó su deceso en la madrugada del 11 de agosto.

En las líneas escritas por Tarazona recuerda que se cumplen tres meses del fatídico atentado a bala, perpetrado por un menor de 15 años, quien accionó una pistola Glock contra el político del Centro Democrático, ocasionándole dos heridas en la cabeza y una en la pierna.

“Hoy se cumplen tres meses desde que atentaron contra la vida de Miguel. Tres meses desde que mi vida, la de las niñas y la de Alejandro cambió radicalmente para siempre. También cambió la vida de toda su familia, la de Colombia y la del mundo. Miguel era ese ser que transformaba todo a través del amor.”, se lee.

“Hoy Dios nos enseña una forma diferente de gozar su presencia. Le dijimos a Alejandro: “Mira este atardecer, en él está Dios y papá”. Me respondió: “Tómame una foto con papá” y, con su mayor sonrisa, posó.”, añadió.

Finalmente, Tarazona cerró su publicación con la frase: “Te amo amor lindo, amor eterno”.

Vale mencionar que el pasado jueves, la viuda también publicó una fotografía en la recordó un momento en familia en el que celebraban un partido de la selección Colombia, esto horas antes del partido de ‘la Amarilla’ contra Bolivia, que se disputó el pasado jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En esa oportunidad, Tarazona escribió: “Así te gustaba ver tu selección, con tus amigos, con pasión, con amor por Colombia! Vamos mi sele, Miguel desde el cielo, haciendo fuerza!”.