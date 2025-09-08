Desde Washington, el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez advirtió: “Me preocupan los efectos de una descertificación”, al tiempo que defendió su derecho de llevar a cabo como mandatario local la visita a los Estados Unidos.

En medio de la tensión diplomática entre ambos países de cara a una posible descertificación en la lucha antidrogas, dijo que “desde hace mucho tiempo no estaba en riesgo una relación tan importante para Colombia como la de Estados Unidos”, añadiendo que la situación se ha deteriorado por “los graves errores que ha cometido el gobierno Petro, y al ser complaciente con las estructuras criminales y no combatirlas y no combatir con decisión el narcotráfico”.

Estamos en Washington 🇺🇸 sosteniendo una agenda de dos días con Congresistas Demócratas y Republicanos.

La relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental para Medellín, para todas las ciudades y para nuestra gente.

Cómo Alcaldes tenemos el deber de trabajar por… pic.twitter.com/TWnKK9kwle — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 8, 2025

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció acciones legales contra Gutiérrez y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien lo acompaña en la visita, por “usurpación de funciones (...) que son del Gobierno Nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”.

Y agregó que hubo “abandono del cargo” e insistió en que se trata de “una agenda política”.