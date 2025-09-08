Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció en la tarde de este lunes sobre la posibilidad de que el Gobierno Nacional vuelva a implementar la fumigación aérea contra los cultivos ilícitos en zonas donde la población ataque a la fuerza pública, una práctica que en su momento fue criticada por el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el jefe de la cartera de la seguridad, las Fuerzas Militares podrían usar drones para evitar daño ambientales.

“Ya lo revisará la Corte y se mirarán los protocolos. Lo cierto es que los tiempos han cambiado, hay mejor tecnología para evitar daños ambientales… también hay la posibilidad de emplear drones para la fumigación", explicó durante una atención a los medios de comunicación.

La aspersión aérea de plantaciones de coca, que generalmente se hace con el herbicida Glifosato, fue prohibida en 2015, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), con base en una sentencia de la Corte Constitucional que argumentó razones de salud y ambientales para ordenar la suspensión.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, manifestó este lunes el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.