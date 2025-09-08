Luego de conocerse el ataque contra la embarcación en la que iba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, y su equipo de trabajo, la Defensoría del Pueblo se pronunció en un mensaje publicado en X y pidió que se adelante una investigación. Al parecer, miembros de la Armada Nacional fueron quienes dispararon.

De acuerdo con la entidad, en los hechos murió Luis Fernando Sánchez, esposo de la funcionaria de la Regional Tumaco, Jhohana Garcés Tenorio.

“Acompañamos con toda nuestra solidaridad a Jhohana, a su familia y a sus seres queridos en este momento de inmenso dolor.Extendemos igualmente nuestra solidaridad a la Alcaldesa de Mosquera y a su equipo de trabajo, quienes también resultan afectados por esta trágica situación”, lamentó la Defensoría.

Asimismo, pidió que se lleve a cabo una “investigación exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y garantizar el acceso a la verdad y la justicia”

Al mismo tiempo recordó que tanto las actuaciones de la Armada como las otras autoridades “deben estar siempre guiadas por el principio de distinción del DIH”.

Los hechos

El ataque ocurrió en confusos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

“En una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”, dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, a ‘Caracol Radio’.

Añadió que “todos estos hechos son materia de investigación, pedimos que la Armada pueda poner todo su dispositivo para esclarecer la situación, y le pedimos a la comunidad de Mosquera, en este momento, toda la comprensión, la tranquilidad, para que pueda extraer el cuerpo de nuestro compañero Sánchez, pero también para que una aeronave rápidamente pueda aterrizar y sacar a la escolta que se encuentra grave”.