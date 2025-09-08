El Ejército Nacional informó al mediodía de este lunes que fueron liberados los 45 militares que permanecían secuestrados desde la tarde del domingo 7 de septiembre en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca.

Los soldados fueron extraídos de la zona en helicóptero y trasladados a la ciudad de Popayán, donde serán sometidos a evaluaciones médicas.

“Tropas de la Tercera División del Ejército, con apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, adelantan operaciones aéreas en zona rural del corregimiento San Juan del Micay, municipio de El Tambo, Cauca, con el propósito de llevar a cabo la extracción de los uniformados que permanecían secuestrados", había informado la institución castrense en X.

#AEstaHora 🚨 | Tropas de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO, con apoyo de aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 3 y @FuerzaAereaCol, adelantan operaciones aéreas en zona rural del corregimiento San Juan del Micay, municipio de El Tambo, #Cauca, con el propósito…

Luego, hacia la 1:00 de la tarde de este lunes, el Ejército confirmó que los soldados ya se encontraban en el cantón militar de la capital de Cauca.

“Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y posteriormente rencontrarse con sus familias”, indicó.

#AEstaHora | Los 45 soldados que permanecían secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, #Cauca, fueron liberados y se encuentran en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán.



Nuestros soldados recibirán la atención médica necesaria para evaluar su estado de salud y…

La institución armada había informado el domingo que en el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay, Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 fueron objeto de una asonada en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo.

“Aproximadamente 600 personas, presuntamente en connivencia con integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) estructura criminal Carlos Patiño, obstaculizaron el despliegue de las tropas con el propósito de impedir el cumplimiento de sus funciones en la zona. Esta acción habría tenido como objetivo favorecer el control de rutas utilizadas para el narcotráfico y la minería ilegal”, reportó el Ejército el 7 de septiembre.

#ComunicaciónOficial | El Comando de la #TerceraDivisión del @COL_EJERCITO se permite informar a la opinión pública que:



1. En el marco de la Operación Perseo II, desarrollada en el cañón del Micay, #Cauca, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 fueron objeto de una…

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció acciones legales contra quienes participaron en el secuestro de los uniformados.

“De la mano de la comunidad se avanza en la identificación de las personas que han participado en esta acción delictiva, con el fin de individualizarlas y llevarlas ante la justicia”, aseveró en X.