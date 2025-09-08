El ministro del Interior Armando Benedetti avivó la polémica que desató el viaje de dos alcaldes a Washington.

“Renuevan contratos millonarios a negociadores que no han mostrado resultados”: reacciones a nueva polémica en el Gobierno

Pese a que el mandatario local de Medellín, Federico Gutiérrez, y el de Cali, Alejandro Eder, aseguraron que sus agendas en Estados Unidos no tenían nada que ver con temas que conciernan a la Nación, el funcionario del Gobierno nacional anunció acciones legales en su contra por “usurpación de funciones”.

El ministro Benedetti afirmó que “ellos (los alcaldes) están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público".

Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público. No se están reuniendo con… — Armando Benedetti (@AABenedetti) September 8, 2025

Además cuestionó si debe también denunciarlos por “abandono del cargo” e insistió en que el propósito de la visita de los alcaldes “es una agenda política”, por lo que están “suplantando las funciones que tiene el Presidente de la República”.

Agenda de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder en Estados Unidos

En las últimas horas y ante la polémica que se ha desatado, el alcalde de Cali aclaró cuál es el propósito de la visita a Washington y descartó que se trate de algún tema que le compete al Gobierno, como una eventual descertificación, medida que pondría en riesgo los recursos de cooperación internacional,sobre todo para la lucha antidrogas.

¿Qué pasó con el viaje de alcaldes a Washington? Se confirmó la participación de Federico Gutiérrez y Alejandro Eder

En diálogo con Blu Radio, el mandatario de los caleños aseveró que su intención con esta visita es "impulsar las relaciones de Cali con Estados Unidos”.

“En Cali miles de empleos dependen de que se siga fortaleciendo la relación con Estados Unidos”, explicó el alcalde, al mismo tiempo que afirmó que también busca una cooperación en materia de seguridad, pues Cali ha estado azotada por la delincuencia y una crítica situación de orden público.

Sin embargo, las recientes declaraciones de Federico Gutiérrez sobre su visita molestaron al Gobierno.

“Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado. Usted eligió estar del lado de Maduro y de los peores criminales. Nosotros estamos del lado de nuestra gente”, escribió durante el fin de semana en respuesta al presidente.