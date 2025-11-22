El presidente Gustavo Petro aseguró este viernes que varios alcaldes y líderes políticos viajaron a Estados Unidos para impulsar una campaña internacional que, según él, busca relacionarlo con el narcotráfico. Las declaraciones las dio durante la entrega del Multicampus universitario La Ladera, en Cali.

El mandatario afirmó que los alcaldes de Cali y Medellín, así como periodistas y congresistas, habrían sostenido encuentros en Miami y Washington con políticos de “extrema derecha” en Estados Unidos. Allí —dijo— se habría discutido una estrategia para afectar su imagen internacional.

“El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y Federico Gutiérrez; después Vicky Dávila, el señor Leiva, y luego se fue la Cabal, después Katherine, buscando a unos gringos de extrema derecha. Allí se definió una estrategia: mostrarle al mundo que el presidente progresista de Colombia está ligado a narcos”, afirmó.

Según Petro, ese grupo incluso habría acudido al senador estadounidense Marco Rubio para solicitar que el expresidente Donald Trump “pusiera preso” al mandatario colombiano.

Acusaciones de financiamiento y presunta compra de votos

En su discurso, Petro también habló de una reunión virtual en la que —aseguró— participaron decenas de alcaldes no progresistas y un ciudadano estadounidense que se presentó como representante del Gobierno de EE. UU.

Allí, según el presidente, se habría discutido el envío de dólares para financiar la compra de votos a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“Decidieron meter billete a la lata. En la reunión virtual (donde también estaban varios candidatos presidenciales) dijeron que iban a dar dinero para comprar votos de los pobres en Colombia”, señaló.

Ante ese panorama, ordenó a la Policía Nacional capturar a cualquier persona que sea sorprendida comprando votos en las próximas elecciones.

“¿Dónde está el general de la Policía? Soy su comandante supremo. La prioridad es capturar a todo comprador de votos en el Valle del Cauca. No estoy dando la orden de matar, sino de garantizar el voto libre”, dijo.

¿Qué más dijo Petro durante su intervención en Cali?

El presidente dedicó parte de su intervención a recordar los cuatro años transcurridos desde el estallido social. Señaló que este mes se paga la última cuota del préstamo adquirido durante el gobierno de Iván Duque para atender la crisis.

“El problema es que esos dineros se gastaron en pagar nóminas de las empresas más grandes del país, subsidiando a los ricos”, afirmó.

También cuestionó a la Fiscalía por, según él, no investigar los presuntos abusos cometidos durante las protestas.

“¿Dónde están las investigaciones sobre el estallido social? Los presos son muchachos acusados de terrorismo, cuando lo único que hicieron fue protestar. ¿Dónde están los juicios disciplinarios contra los jueces que aceptaron la fórmula de Barbosa?”, dijo.

Petro reiteró que la protesta social no debe ser criminalizada y defendió a los jóvenes detenidos en el marco del paro nacional.

“Un joven que protesta no es un terrorista. Un latinoamericano en Estados Unidos no es un terrorista. Una persona pobre que termina en una lancha en el Caribe por necesidad, llevando un tráfico ilícito, no es un terrorista”, concluyó.