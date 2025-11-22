Oficiales de Migración Colombia bloquearon el ingreso al país de cuatro viajeros procedentes de Estados Unidos tras su aterrizaje en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia.

De acuerdo con la entidad de control migratorio, los ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos después de presentar “respuestas inconsistentes” y elementos que apuntaban a posibles actividades de turismo con fines de explotación sexual en Medellín.

Durante los controles migratorios, los viajeros no lograron justificar “de manera coherente” los motivos de su visita a la capital antioqueña, por lo que los oficiales comenzaron a sospechar y procedieron al registro de los equipajes.

En el equipaje de uno de los estadounidenses fue hallada “una cantidad inusualmente alta de preservativos y artículos sexuales”, detalló Migración. Estos elementos confirmaron las sospechas de los oficiales sobre las intenciones de la visita de los extranjeros, por lo que decidieron inadmitirlos inmediatamente.

Migración Colombia

Los cuatro hombres fueron retornados en los vuelos asignados por sus aerolíneas. Tres de ellos regresaron en el vuelo hacia Ciudad de Panamá y otro viajó de retorno en vuelo de American Airlines hacia Miami.

“Con estos casos, Antioquia completa cerca de 70 inadmisiones en 2025 asociadas a turismo con fines de explotación sexual, la mayoría correspondientes a ciudadanos estadounidenses”, reportó Migración Colombia.

La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, enfatizó que “en los últimos meses hemos fortalecido nuestros controles y los resultados son contundentes. No permitiremos que Colombia sea destino para quienes representen una amenaza para la niñez. Nuestra lucha contra la explotación sexual de Niños, Niñas, Adolescentes y mujeres es absoluta y permanente”.