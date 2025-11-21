Un fuerte aguacero acompañado de granizo, que se registró este viernes 21 de noviembre, provocó filtraciones de agua en diferentes zonas del aeropuerto El Dorado, en Bogotá, donde pasajeros y trabajadores registraron en video cómo el agua caía desde el techo en la zona de ingreso a la terminal aérea más importante del país.

Le puede interesar: Gobierno y disidencia de ‘Calarcá’ logran seis acuerdos en el VII ciclo de negociaciones

Según informó Opain — el operador de la concesión del aeropuerto internacional— las lluvias excepcionales generaron desbordamientos en varios tragantes y sistemas de drenaje ubicados en las cubiertas del aeropuerto.

Esta situación produjo empozamientos de agua que afectaron la movilidad interna y algunas operaciones en tierra.

#IMPRESIONANTE 🌧 Imágenes del fuerte aguacero que cayó sobre varias zonas de Bogotá, con reportes de granizo en el norte de la ciudad. Las condiciones meteorológicas generaron una emergencia en el arpto/El Dorado, donde se activaron protocolos por la intensidad de la tormenta. pic.twitter.com/XMLw7hNaN7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 21, 2025

Los videos compartidos por los viajeros muestran chorros de agua cayendo desde el techo, además de charcos en áreas de tránsito de buses, carros transportadores de equipaje y personal de rampa.

Plan de emergencia activado

La concesionaria pidió disculpas a los usuarios afectados y aseguró que activó un plan de manejo de emergencia para contener la filtración y drenar el agua acumulada. De acuerdo con la información oficial, los equipos técnicos continúan evaluando los impactos ocasionados por el aguacero y monitorean las zonas comprometidas.

Vea aquí: “Solo por hacer oposición ponen en riesgo la estabilidad económica del país para el próximo año”: Benedetti sobre ponencia de archivo de la reforma tributaria

Opain indicó que, pese a los inconvenientes, El Dorado sigue operando con normalidad y que cualquier novedad será comunicada de manera oportuna.

Hubo retrasos por niebla en la mañana

Antes de las lluvias, la terminal ya había reportado retrasos por presencia de niebla, un fenómeno recurrente en Bogotá durante esta época. Las autoridades del aeropuerto se mantienen en coordinación con las aerolíneas para minimizar las afectaciones a los itinerarios.