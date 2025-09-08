Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, reveló en la tarde de este lunes que presentó la carta de renuncia al presidente Gustavo Petro por solicitud de Angie Rodríguez, directora del Dapre.

De acuerdo con el alto funcionario, la acción es producto de la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional.

“En últimas será el presidente quien decida quienes seguimos junto a él en este remate del Gobierno”, explicó.

En la votación, Camargo —quien fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024— obtuvo 62 votos, mientras que Balanta, que llegó con el guiño del Gobierno, recibió 41 apoyos, un resultado muy inferior al que esperaban el Pacto Histórico, partido de Gobierno, y sus aliados.

Fuentes del Capitolio aseguraron que esa derrota puede derivar en la salida del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, considerado cuota del partido Alianza Verde.

También se habla de que la misma suerte correrán los ministros de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Julián Molina, del Partido de la U; y de Comercio, Diana Marcela Morales, considerada aliada del Partido Liberal.

En otro mensaje en su cuenta de X, Petro consideró un retroceso para el país que Balanta no hubiese sido elegida por el Senado como nueva magistrada de la Corte Constitucional por ser “mujer” y “negra”.

“Excluyeron a la mujer y a la negra, bajo el infundio de que era mía y me tomaría la Corte Constitucional”, aseguró el presidente, quien además sostuvo que solo conoció a Balanta “hace tres días”.