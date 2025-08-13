En el marco de la misa exequial, que se llevó a cabo en la Catedral Primada, Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, lamentó profundamente la actual espiral de violencia que afronta Colombia.

Durante su intervención, Uribe Londoño recordó a su exposa Diana Turbay, quien fue asesinada por los grupos narcotraficantes en los años noventa cuando el pequeño Miguel apenas tenía cuatro años.

“En esta misma santa catedral cargué en un brazo a Miguel y en el otro el ataúd de su mamá, Diana. 34 años después esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño”, dijo al inicio de la intervención.

“La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en todos y cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia. Primero, llevándose la vida de mi esposa y ahora la de mi hijo”, agregó.

Renglón seguido, Uribe Londoño señaló que el país necesita un cambio de enfoque en las políticas de seguridad de cara al 2026.

“No podrán callar las voces de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio. Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos”, indicó.

En este sentido, solicitó: “Organicemos esas causa y en los próximos meses escojamos y defendamos el triunfo abrumador e incuestionable de ese liderazgo que tome las banderas de Miguel para que Colombia vuelva a la seguridad”.

“Esta guerra tiene culpables y responsables, no tenemos duda de dónde viene la violencia, no tenemos duda de quién la promueve, no tenemos duda de quien la permite, tenemos que plantar cara y decir no más. No podemos quedarnos en la resignación”, concluyó.