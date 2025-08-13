Alejandro Uribe, hijo del senador Miguel Uribe Turbay, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la misa de las exequias de su padre.

Lea también: ‘María Claudia, ahora serás papá y mamá como yo lo fui hace 34 años’: padre de Miguel Uribe Turbay

Mientras la ceremonia era presidida por el arzobispo de Bogotá, el cardenal Luis José Rueda, en la Catedral Primada, Alejandro se acercó al féretro cubierto con la bandera de Colombia y dejó una rosa blanca sobre él.

En medio de su inocencia, el pequeño de tan solo cuatro años de edad, hijo del precandidato presidencial fue corriendo hasta el ataúd de su padre y con una sonrisa dejó la flor blanca sobre el. Se devolvió a donde estaba su madre, María Claudia Tarazona, quien se encontraba en primera fila con sus hijas y el papá del senador, Miguel Uribe Londoño.

El momento, que fue captado por las cámaras y seguido en vivo por miles de colombianos desde la capilla, se convirtió en uno de los más conmovedores de la jornada.

El silencio reverente que acompañó la acción del pequeño reflejó el peso del duelo familiar y el simbolismo nacional que rodea la partida del senador Miguel Uribe Turbay.

“Honraré la memoria de tus hijos y te amaré toda la vida”: María Claudia Tarazona

Un emotivo discurso dio María Claudia Tarazona, esposa del congresista, en medio de la ceremonia de las exequias. Con la voz entrecortada hizo un llamado a mantener la unión y no perder la esperanza, pues ese es el legado que deja el precandidato presidencial.

Acompañada del pequeño Alejandro, el fruto de su amor con el senador, Emilia, Isabella y María, hijas de su anterior relación sentimental, Tarazona consideró: “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte”.

“El momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia de Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este terrible dolor”, agregó.

