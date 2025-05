Luis Alberto Herrera, más conocido como Lucho Herrera, fue citado a versión libre en junio próximo por la Fiscalía General de la Nación, esto como parte de la investigación que se le sigue a unos exparamilitares que mencionaron al ciclista.

Si bien el escarabajo colombiano no es investigado por algún delito, sí fue mencionado en un caso que se le sigue a ‘exparas’ de las Autodefensas Campesinas de Casanare, en el departamento de Cundinamarca, por desaparición forzada.

Además del ciclista también se citó a su hermano, Rafael Herrera Herrera, para versión libre, diligencia que se cumplirá entre el 5 y 6 de junio próximo.

De acuerdo con el ente acusador, la citación “es un auto que ordena la versión libre, se relacionan todas las pruebas que existen en el expediente que los mencionan, se ordenan pruebas”.

Asimismo, el diario El Tiempo pudo conocer que Herrera asistirá a la diligencia con su abogado que indicó que “no está indiciado ni vinculado a ningún proceso penal”.

Se defiende de los señalamientos

Tras los señalamientos, a través de un comunicado, el exdeportista, ganador de la Vuelta a España de 1987, indicó no ha pertenecido a “organizaciones criminales”.

“Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte, y tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta” dijo en el texto.

“Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano a estar informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco, y pueda demostrar mi total inocencia”, agregó.

En el comunicado, Herrera enfatiza en que durante su vida como empresario y comerciante ha “sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades”.

“En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas”, añadió Herrera.

“Tan pronto supe de la compulsa de copias, busqué la asesoría jurídica necesaria y me he puesto a disposición de la Fiscalía para brindar todas las explicaciones que correspondan conforme a la ley”, dijo Herrera, que brilló en el ciclismo por su habilidad en el terreno montañoso.

Luego de que dos exparamilitares encarcelados testificaran contra exciclista, la Fiscalía ordenó la diligencia de exploración y exhumación en la finca del exdeportista en el municipio de Silvania.