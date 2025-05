El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia, luego de que la funcionaria manifestara en su carta de renuncia que hubo “intentos de injerencia” en la cartera.

Aunque en su carta de dimisión no especifica cuáles fueron los intentos de injerencia, en diálogo con varios medios de comunicación señaló que el ministro del Interior Armando Benedetti le pidió que debía sacar a alguien de la Unidad de Servicios Penitenciarios.

Ante esto, el mandatario aseguró que el “único responsable” de su salida era él y que no se debía acusar a “personas inocentes”, refiriéndose a Benedetti y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia(Dapre), Angie Rodríguez.

“Técnicamente esto nunca me lo pidió el presidente. Me llamó directamente Angie Rodríguez y Armando Benedetti y no sé por qué razón lo hacen. Eran mensajes fantasmas que aparecen y después desaparecen”, denunció Buitrago en entrevista con Noticias Caracol.

En ese sentido, el presidente Petro afirmó que la salida obedece a que “unas razones que tienen que ver con que hay un conflicto con unos ejes fundamentales de mi política de paz, que no puedo dejar avanzar, ni siquiera un día” y añadió que “no tiene que ver con nada más”.

Sobre los señalamientos de Buitrago, el jefe de Estado sostuvo: “Me parece que no son ciertos. La gente llega al palacio pidiendo puestos por carta por correo por cualquier medio, pero la razón fundamental por la que la ministra se va es porque yo pedí su renuncia. El presidente encargado, que es Jaramillo, la tramitó y habló con ella. Espero que no hayan rencores, no hay que acusar a gente inocente, el responsable soy yo”.