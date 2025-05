Un nuevo capítulo se abrió sobre la posible crisis entre el presidente Gustavo Petro y la canciller Laura Sarabia, quienes se encontraban en China con el propósito de firmar el acuerdo para adherirse a las Nuevas Rutas de la Seda.

Se conoció que durante este nuevo viaje por el gigante asiático, se presentó una nueva desautorización por parte del presidente Petro a Sarabia que habría quedado plasmado en un chat.

De acuerdo con información revelada por ‘W radio’, todo se habría desarrollado por un documento que debía presentar Colombia para ingresar a la Ruta de la Seda.

“Nueva desautorización a Laura Sarabia. Esta vez pasó en la China y en la Sala de Invitados, y todo está documentado en el chat de ministros de las últimas horas. El sueño del presidente @gustavopetrourrego es ingresar al comercio de la “ruta de la seda”, el primer paso es presentar un documento que la señora canciller llevaba consigo tras mucha preparación. La orden desde Bogotá de cambiar el documento de 400 folios después de presentado en Beijing no nos deja bien“, escribió en redes sociales, Julio Sánchez Cristo.

Inicialmente, desde la Cancillería informaron que todo se trató de un ajuste en el titular; sin embargo, la emisora reveló que un mensaje confirmaría la desautorización a Laura Sarabia tras, presuntamente, modificar el texto sin autorización.

“Desde Cancillería habían cambiado el documento sin autorización del presidente, pero logramos, a último momento, volver al original que siempre trabajamos. Alegría porque, aunque desesperados, ¡NO PASARÁN!”, se lee en el chat.

Al parecer, el documento habría sido modificado desde la Cancillería sin el consentimiento de Sarabia.

“No contesto a rumores ni chismes de pasillo”: Sarabia habla sobre su relación con el presidente Petro

En la primera semana de mayo se habría registrado una nueva desautorización del presidente Gustavo Petro a la canciller Laura Sarabia por la citación de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Este hecho generó ruido en diversos sectores políticos, tanto así que la funcionaria se refirió al respecto este jueves.

Aseguró que su papel, como el de los otros ministros, es asesorar al presidente de la República y es él quien toma las decisiones.

“Como ministros tenemos una función de asesorar al presidente y él determina cuáles son los objetivos de política exterior, como en política agraria, en materia de reformas. No diría que no tengo comunicación con el presidente Petro, al contrario, tengo muy buena comunicación con el presidente Petro, tenemos diferencias pero siempre podemos tener una conversación franca”, explicó Sarabia.

Así mismo, dijo que su relación con el presidente Petro se basa, además, en un proceso de aprendizaje: “Él me dice que en cada parte y en cada cosa que él me dice es para aprender. Este ejercicio en la Cancillería no solo ha sido un desafío para mi sino para aprender todos los días”, enfatizó.

En ese sentido añadió: “Necesitamos poder tener posiciones en las cuales fortalezcamos la política exterior y eso lo haré junto al presidente, agradezco que siga depositando su voto de confianza en mí”.

Al finalizar su intervención sobre el tema dijo que no puede referirse de otros detalles porque no contesta a “rumores ni chismes de pasillo”.

“Yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia”

El posible distanciamiento tomó fuerza luego de que la canciller Sarabia citara la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores por “instrucciones” del presidente Petro. En esta sesión se había convocado para discutir lla posibilidad de que Colombia se adhiera a la Ruta de la Seda, una iniciativa global china para reafirmarse como potencia económica y política.

Sin embargo, en un discurso Petro cuestionó esa decisión: “Ahí citaron la comisión asesora. No, yo soy el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, dice la Constitución. Vamos a hablar con Xi Jinping de tú a tú, no como arrodillados y pondremos problemas que hay vigentes”, dijo.