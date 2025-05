Tras la resurrección de la reforma laboral este miércoles en la plenaria del Senado, vía apelación del archivo del proyecto en marzo pasado en la Comisión Séptima del Senado, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, anunció que será a la Comisión Cuarta del Senado a la que le corresponderá estudiar el polémico proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro.

La presidenta de ducha célula legislativa es Angélica Lozano, de la Alianza Verde, quien no votó la consulta popular. Y el vicepresidente es Carlos Farelo, de Cambio Radical, quien votó no.

También la integran Aída Avella, del Pacto Histórico, quien votó sí a la consulta; Diela Liliana Benavides, del Partido Conservador, quien no votó; John Besaile, de La U, quien votó sí; Enrique Cabrales, del Centro Democrático, quien votó no; Laura Fortich, del Partido Liberal, quien votó sí; y Richard Fuelantala, de AICO, quien no votó.

Así mismo, están Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, quien votó no; Juan Felipe Lemos, de La U, quien votó no; Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien votó no; Juan Samy Merheg, quien votó no; Claudia Pérez, del Partido Liberal, quien votó sí; Paulino Riascos, quien votó sí; y John Jairo Roldán, del Partido Liberal, quien votó sí.

Así las cosas, habría siete senadores que votaron por el sí a la consulta, cinco que votaron por el no y dos que no votaron.