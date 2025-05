Distintas reacciones políticas produjo este miércoles el naufragio de la polémica consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro en la plenaria del Senado.

El expresidente Iván Duque aseveró en sus redes sociales que “haberle dicho no a la trampa disfrazada de ‘consulta popular’, es un triunfo de la institucionalidad y la democracia”.

A su vez, el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, saludó la noticia: “Viva Colombia. Este país es más grande que la maldad. Metámonos eso en la cabeza y en el corazón queridos compatriotas”.

Entre tanto, el senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, dijo a medios de comunicación que “el Senado toma una decisión responsable con el país, se le ahorra al país una plata importante que se va a ir a cubrir las necesidades básicas insatisfechas de los colombianos”.

De otro lado, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, cuestionó: “Colombia, acaban de negar la consulta popular en el Senado con trampas, leguleyadas y sin respetar el reglamento. Un Congreso que le da la espalda a su gente no puede reelegirse. Con los derechos de los trabajadores no se juega. Nos quieren prescribir y no brindan garantías democráticas. A las calles por la consulta”.

Y el ex ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, ‘trinó’: “El Senado le rechazó las reformas y luego la consulta popular a @AABenedetti. Ese ‘tigre’ no sirvió. Los que votaron por el cambio se quedaron sin reformas y con clientelismo matriculado de progresismo. La solución es jugar limpio, no movilizar más política clientelista en 2026”.