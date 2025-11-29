Todo parecía indicar que los habitantes del corregimiento de San Basilio de Palenque acudirían este domingo 30 de noviembre a una consulta en que se les preguntaría si los pobladores estaban de acuerdo con que este territorio se convirtiera en un municipio. Sin embargo, una reciente decisión reversó todo.

Lea también: Habla Johanna Baca, la mujer que fue empujada por su pareja desde un cuarto piso en Soledad

Se trata de un decreto que emitirá la Gobernación de Bolívar y al que tuvo acceso el diario El Universal en el que se especifica que tal jornada de participación se suspende debido a que es necesario, primero, una consulta previa con la comunidad, según pudieron corroborar con el Ministerio del Interior.

De acuerdo con el medio cartagenero, el nuevo trámite ya se encuentra en etapa de “coordinación y preparación” por parte de la Gobernación del departamento junto con el ministerio en cabeza de Armando Benedetti.

Lea también: “Esto pone a Barranquilla en los ojos del mundo”, dijo Alejandro Char tras la designación de la ciudad como sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Ya en febrero pasado el Tribunal Administrativo de Bolívar avaló la realización de una consulta popular para que la localidad de Palenque, el primer pueblo libre de América, se convierta en municipio tras la aprobación de un proyecto de ley que permitía dicha transformación.

La iniciativa legislativa fue aprobada con la idea de reivindicar el aporte cultural e histórico que este territorio ha brindado a Colombia y a la humanidad, según afirmó el representante de Cambio Radical, Gersel Pérez, autor del proyecto.

Lea también: CNE rechaza ataques contra magistrados tras sanción a la campaña de Petro: ‘Todas las actuaciones se ciñen a la ley’

Desde el año 2013 esta iniciativa ha estado en el radar del Congreso de la República, pero no llegaba a feliz término porque no cumplía con el trámite legislativo. En algunas ocasiones, los autores decidieron retirarla y en otras fue archivada por falta de debate.

El legislador recordó en un comunicado que San Basilio de Palenque es un rincón de África en Colombia, donde la gastronomía, su lengua, la música, la cultura, la medicina ancestral y la organización social tienen su propia significación.

En 2005, Palenque fue declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.