Devastados por el dolor y tristeza se encuentran los familiares de Aldair Andrés Mendoza Ortiz, de 31 años, quien murió en las últimas horas producto de un impacto de arma de fuego que recibió en el tórax, en medio de un atraco a mano armadas en la calle 57 del barrio Don Carmelo.

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Este hombre era comerciante y prestamista, el pasado 23 de marzo salió desde el centro comercial Los Mayales, junto a familiares a bordo de su vehículo para dirigirse a su vivienda en el sector antes mencionado. Cuando ingresaba lo abordó un delincuente con un arma de fuego que lo amenazó para despojarlos de prendas de oro. El cómplice del ladrón lo esperaba en una motocicleta en la que huyeron, luego de tener un forcejeo, no sin antes disparar a la víctima.

Familiares de Mendoza Ortiz, lo trasladaron al Hospital Eduardo Arredondo Daza, y luego fue remitido a la Clínica Pediátrica Simón Bolívar, donde murió el pasado miércoles 25 de marzo en horas de la noche.

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Luis Eduardo Mendoza, padre de Aldair Andrés, dijo que pide justicia por su hijo, al mismo tiempo hizo un llamado al comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, y al alcalde municipal para que el crimen no quede en la impunidad.

“Nosotros como familia no vamos hacer nada no somos personas malas y le damos el perdón a esa persona que le arrebató la vida a mi hijo, un muchacho bueno, trabajador, honesto que día a día se levantaba a trabajar. Deja a dos niños, uno apenas de 15 días de nacido. Yo le pido al alcalde de Valledupar, que así como ofrece recompensa cuando asesinan a una persona de dinero, así lo haga con la muerte de mi hijo, que este hecho no quede en la impunidad”, manifestó Luis Eduardo Mendoza.

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De igual manera indicó que para el día de los hechos los delincuentes le hicieron un seguimiento a Aldair Andrés, ya que previamente en el centro comercial le preguntaron donde quedaba una entidad bancaria, luego estas mismas personas son las que le cometen el hurto.

“Mi hijo no llevaba dinero en efectivo, pero sí prendas de oro y los delincuentes fueron por eso”, expresó Mendoza.

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Es de recordar que el comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Germán Gómez, indicó que hay individualizados varios sujetos que podrían estar vinculados al hecho. Uno de estos fue capturado con un arma de fuego en el barrio Populandia, y hasta el pasado martes se encontraba en proceso de judicialización, hasta ahora formalmente no hay capturados.