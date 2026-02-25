Con una inversión de 3.692 millones de pesos, la Gobernación del Cesar dio inicio a la morgue del municipio de Aguachica, que será una pieza fundamental para la dignificación de las víctimas del conflicto armado de esta zona del país, como la identificación de personas desaparecidas.

Lea más: Reportan que Andrés Vásquez, candidato a Senado, se encuentra desaparecido en el Cesar

El proyecto contará con áreas especializadas como sala de necropsias, zona de maniobras, consultorios, archivo, cafetería, área administrativa, entre otros, en un espacio moderno de 320 metros cuadrados, con un plazo de ejecución de 10 meses, y luego será entregado al Instituto Forense de Medicina Legal.

El acto protocolario de colocación de la primera piedra estuvo presidido por la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila, y el alcalde encargado de Aguachica, Isaac Holguín.

Gobernación del Cesar y Alcaldía de Aguachica

Para la ejecución de dicha obra la administración municipal aportó un terreno de 556 metros cuadrados, avaluado en cerca de 200 millones de pesos, ubicado contiguo al cementerio Jardines de los Antrópolis.

“Aunque el dolor no se compensa, sí se dignifica, además, esta obra es saldar una deuda histórica”, afirmó Isaac Holguín Felizola, alcalde encargado del municipio de Aguachica.

Ver más: Habitantes de Córdoba bloquean la vía Lorica-San Pelayo

De parte de la comunidad, Velquis Alvarado Castro, cordinadora del punto de atención de víctimas, señaló que no se trata únicamente de una infraestructura, “es un espacio de memoria, de dignidad, de reconocimiento a la verdad y a las víctimas que hoy tanto lo merecen”.

Coliseo Multifuncional

Con la visita de la gobernadora, en el municipio de Aguachica, iniciaron la construcción del Coliseo Multifuncional de la Universidad Popular del Cesar, una obra estratégica para el fortalecimiento académico, cultural y deportivo.

Este escenario, cuya inversión supera los $27.127 millones de pesos, contará con cancha multifuncional, graderías, camerinos, zonas administrativas, iluminación LED y urbanismo complementario.

Lea también: Ofrecen hasta $ 40 millones por información sobre secuestro de un ganadero en la Jagua de Ibirico

Beneficiará directamente a 3.200 estudiantes y a más de 126 mil habitantes del municipio, consolidándose como un espacio de integración académica y comunitaria para el sur del Cesar.

“Esta es una infraestructura que fortalece la educación pública y el deporte como herramienta de desarrollo regional”, destacó la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila.