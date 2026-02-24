Luego de un consejo de seguridad en La Jagua de Ibirico, las autoridades locales en conjunto con la Gobernación del Cesar, acordaron el pago de una recompensa de hasta $40 millones, por información certera que conduzca con el paradero del ganadero, Eli Plutarco Santamaría Guarín, quien fue raptado de su hacienda La Granja, en la vereda Caño Adentro el pasado 20 de febrero.

El secretario de Gobierno municipal, Henry Leonardo Alzate, manifestó que este hecho es de total rechazo y repudio por las autoridades y comunidad, por ello hacen un llamado a la ciudadanía a aportar cualquier información a través de los canales oficiales de la Fuerza Pública al 3103577057, garantizan absoluta reserva.

Este hecho ha sido repudiado por la Federación Colombiana de Ganaderos, al mismo tiempo que exigen acciones inmediatas para su regreso a casa sano y salvo.

“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría, quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país”, destacó Fedagán, en un comunicado difundido por sus redes sociales.

El día de los hechos cuatro sujetos armados ingresaron a la estancia y sometieron a los trabajadores y esposa de Santamaría. A él lo obligaron a cambiarse de ropa para llevárselo en su propio vehículo. Horas más tarde el carro fue hallado abandonado, desde entonces no se tienen información sobre su paradero.