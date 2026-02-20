El ganadero Plutarco Santamaría Guarín, fue secuestrado en su hacienda La Granja, ubicada en la vereda Caño Adentro, zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Los hechos fueron confirmados por las autoridades locales y departamentales.

Asimismo se estableció que los hechos sucedieron la noche del pasado jueves, cuando la víctima quien es oriunda del municipio de Manaure, se encontraba en la vivienda de la estancia e ingresaron cuatro sujetos fuertemente armados y lo sacaron a la fuerza a bordo de su propio vehículo.

Horas después este vehículo fue hallado abandonado.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, manifestó que al conocerse los hechos, se estableció un Puesto de Mando Unificado con la presencia del general del Ejército, alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, Gaula y todas las autoridades, para tomar las medidas que permitan dar con el paradero del ganadero.

De igual manera desde el conocimiento del secuestro la Fuerza Pública desplegó un operativo en la región para evitar que Santamaría Guarín sea sacado del departamento y llevado a la zona del Catatumbo.

Al respecto, el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, rechazó el secuestro y pidió a los captores “respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Hizo un llamado al Gaula de la Policía y al Ejército Nacional para una una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, escribió en su cuenta de X.

Por ahora no se sabe que grupo delincuencial cometió el secuestro.