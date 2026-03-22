Ante el Juzgado 102 Penal Municipal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar, se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura en contra de tres personas presuntamente involucradas en un hecho de extorsión en contra del alcalde del municipio de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández Cataño.

En la vista pública el representante de la Fiscalía indicó que cuenta con elementos materiales probatorios que dan veracidad al momento en que los sospechosos recibieron la suma de $70 millones, en siete fajos de billetes. Todo esto sucedió inicialmente en el parqueadero del centro comercial Mayales de Valledupar.

Cortesía Alcaldía de la Jagua de Ibirico Leonardo Hernández, alcalde de La Jagua de Ibirico.

Luego estas tres personas ingresan al establecimiento comercial y es donde son capturados por funcionarios del Gaula de la Policía Nacional.

Los procesados en este caso son: Juan Davis López,- abogado-, Feder Manjarrez López y José Carlos Toncel García.

En el desarrollo de la vista pública el abogado de la defensa alegó que no existió flagrancia y que tampoco se trataba de una extorsión ya que presuntamente el alcalde directamente enviaba el dinero con otras personas.

Cortesía Policía del Cesar

No obstante, estos argumentos no fueron cobijados por la juez y tampoco por el Ministerio Público, por lo cual se decretó la legalidad de las capturas. Ahora en cinco días contados a partir del sábado 21 de marzo, se realizará la audiencia de imputación de cargos, en la cual se conocerán mayores detalles del proceso y también se dará paso a la medida de aseguramiento en contra de los procesados.

La génesis de este caso estaría relacionada con denuncias penales en contra del mandatario por supuestas irregularidades en la contratación pública.