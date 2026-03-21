En las últimas se ha conocido que el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, presuntamente estaba siendo víctima de extorsión, por parte de un abogado quien le exigiría dinero para no denunciar supuestas irregularidades en la contratación pública del municipio.

Ante estos hechos, el mandatario instauró una denuncia ante el Gaula de la Policía Nacional, que derivó la captura de Juan David López, de profesión abogado y quien sería la cabeza principal de la extorsión, junto a dos individuos más, quienes se encuentran en proceso de identificación.

Las capturas se llevaron a cabo el pasado viernes en el parqueadero del Centro Comercial Los Mayales, de Valledupar, donde llegó el Gaula de la Policía Nacional y sorprendió en flagrancia a los tres individuos en el momento que recibían la suma de 300 millones de pesos, entregado por el alcalde Leonardo Hernández, en su vehículo.

Cortesía Policía del Cesar

Asimismo se conoció que este sábado 21 de marzo se llevará a cabo las audiencias concentradas ante un juez de control de garantías.