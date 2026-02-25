Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

La denominada Ruta al Mar, a su paso por el departamento de Córdoba, amaneció bloqueada este miércoles 25 de febrero por pobladores de los corregimientos Carrillo y Guayabal.

Los ciudadanos, que pertenecen a los municipios de Lorica y San Pelayo, alzan su voz para exigir atención en sus zonas rurales que están afectadas con las inundaciones ocasionadas por los frentes fríos, a su vez quieren que el gobernador Erasmo Zuleta Bechara se haga presente para que le escuche sus peticiones.

Denuncian que no tienen ayudas humanitarias para las comunidades más vulnerables, que sus vías de acceso están deterioradas y que más de 500 niños no han asistido a clases en este mes de febrero.