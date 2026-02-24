La Policía Nacional informó este martes que un hombre de 35 años, en condición de invalidez, fue capturado en el municipio de Aguachica, Cesar, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea: Investigan accidente en el que murió arrollado vigilante

El comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, detalló que el procedimiento tuvo lugar en el barrio María Eugenia, donde las patrullas policiales estaban realizando actividades de registro y control.

Según el oficial, el ciudadano quiso utilizar su condición de discapacidad para pasar desapercibido y evadir a los uniformados.

Lea: El sur del Cesar, golpeado por robo de combustible

Sin embargo, igualmente fue sometido a un registro personal y le hallaron en su poder 40 papeletas de bazuco listas para su comercialización.

Posteriormente, al verificar los antecedentes asociados a su número de cédula, los uniformados confirmaron que este hombre presentaba un requerimiento vigente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Lea: Nuevas medidas para enfrentar frente frío en Valledupar

El sujeto era solicitado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Valledupar.

Tras hacer efectiva la captura, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación judicial.