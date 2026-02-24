Otras de las acciones criminales que se presentan en el sur del Cesar, además del narcotráfico proveniente de la región del Catatumbo, es el hurto de hidrocarburos en poliductos, infraestructura encargada del transporte del combustible.

Este flagelo es cometido por diferentes estructuras criminales como el ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y delincuencia común organizada, por la significativa rentabilidad en las finanzas que esto genera.

Principalmente, el modus operandi consiste en extraer el combustible con mangueras, hasta llevarlas a canecas y, dependiendo del área donde cometan el hurto, las van transportando en diferentes vehículos como carrotanques e incluso por vía fluvial en pequeñas embarcaciones.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la razón principal de estas estructuras criminales para el hurto de los hidrocarburos es la financiación criminal para el sostenimiento del accionar delictivo, el procesamiento de narcóticos en laboratorios clandestinos, funcionamiento de maquinaría en la minería ilegal, lo cual le genera al Estado pérdidas millonarias y graves daños ambientales.

El comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, coronel Gerson Iván Molina Cortés, indicó que de manera diaria realizan operativos de control y de choque para atacar estas actividades ilícitas de los grupos armados ilegales.

“Nuestra área de operación son cinco municipios del Cesar: Aguachica, San Martín, San Alberto, Gamarra y Río de Oro, al igual que el departamento de Santander y sur de Bolívar; se están presentando hurtos en el poliducto ‘Pozo Colorado el Galán’; en esa zona tenemos el Batallón Táctico de Infantería Ricaute. Hemos focalizado dos sitios donde se presentan hurtos, que son la parte sur, y en la área límite donde confluyen el Batallón de Infantería N° 40 Coronel Luciano D’Elhuyar y el Batallón Reyes Prieto, que han hecho operativos importantes”, manifestó el alto oficial.

El alto mando indicó que en el sur del Cesar se ha registrado la presencia del Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y ELN. Estos generan una dificultad de control territorial delictivo y confrontaciones, pero a diferencia de otras regiones del país, no se han presentado grandes disputas entre ellos mismos, como lo que sí sucede en Tibú, donde hay una confrontación abierta entre el ELN y la estructura del frente 31 de las disidencias de las Farc.

“Estos hechos los están cometiendo diferentes actores como el Clan del Golfo, ELN, delincuencia común, delincuencia común organizada y otros, porque realmente genera unos réditos económicos grandes. Las economías ilícitas, llámense economía ilegal, tráfico de cocaína, hurto de hidrocarburos, extorsión y secuestro, obviamente generan un incremento de las finanzas o rentas criminales grandes a estos grupos criminales organizados”, explicó el coronel Molina Cortés.

Destacó que en 2025 lograron la incautación de más de 100.000 galones de combustible de gasolina, ACPM y crudo, generando una afectación significativa. Asimismo, en el sur del Cesar realizaron la incautación de más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína, afectando a los grupos armados organizados, quitándoles una fuente de financiamiento para la compra de material de guerra y el empleo de actividades ilícitas. “Han sido golpes contundentes”, refirió el oficial.

Operativos recientes

Recientemente, el Ministerio de Defensa informó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional asestaron una ofensiva contra el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en Cesar y Santander. En la vereda Mahoma, de Aguachica, fueron capturadas dos personas por receptación y se recuperaron 4.995 galones de diésel. Además, inmovilizaron dos vehículos y se incautaron 18 isotanques, 10 canecas plásticas y tres dispositivos móviles.

Por otro lado, en Ciénaga del Opón, Barrancabermeja, se incautaron 1.345 galones de hidrocarburos: 210 de gasolina, 495 de diésel y 640 por establecer. Estas operaciones representan una afectación económica superior a $62.242 millones, que debilitan la capacidad financiera y operativa de las estructuras dedicadas a estos delitos.

De igual manera, en el departamento del Cesar, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte, en coordinación con unidades del Ejército Nacional Batallón Ricaurte, capturó en flagrancia a un hombre de 33 años, por el delito de receptación de hidrocarburos, además de la incautación del vehículo y la recuperación del combustible.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Cesar, coronel William Javier Morales Vargas, el procedimiento se realizó en un puesto de control instalado sobre la vía que conduce del peaje de Morrison hacia el municipio de San Alberto, donde fue interceptado un tractocamión que transportaba aproximadamente 11.000 galones de hidrocarburo.

La Policía Nacional en conjunto con el Ejército Nacional ha dado duros golpes a estas estructuras criminales, tales como la captura de dos personas en la vereda Mahoma, de Aguachica.

Durante la inspección, unidades especializadas y personal de Ecopetrol realizaron pruebas con un espectrofotómetro, un dispositivo que permite identificar la composición química del combustible y determinar si ha sido adulterado o es producto de hurto. Estas pruebas evidenciaron que el hidrocarburo transportado carecía de la marcación legal, confirmando su procedencia ilícita.

Tras constatar la presunta ilegalidad del combustible, se procedió a la captura del conductor y a la incautación del vehículo y la carga, los cuales fueron dejados a disposición de la autoridad competente para los trámites judiciales correspondientes.

Otros de los operativos fueron realizados entre Aguachica y San Martín, Cesar, donde tropas del Batallón Ricaurte en coordinación con Policía Nacional y expertos de CENIT, lograron la ubicación y neutralización de 11 válvulas ilícitas en la ruta Pozos Colorados - Galán, utilizadas para el hurto criminal de hidrocarburos, afectando contundentemente las economías ilícitas que financian a los Grupos Armados Organizados en la región.

Tras la intervención, el personal técnico de CENIT realizó las reparaciones provisionales y la instalación de capuchones, mientras los elementos hallados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, esta acción coordinada evitó pérdidas económicas significativas y millonarias, mitigó riesgos ambientales y el fortalecimiento de la estabilidad operativa del sistema de transporte de hidrocarburos, garantizando un entorno más seguro para las comunidades y contribuyendo al desarrollo sostenible de la región.

El Ejército Nacional invita y motiva a la ciudadanía a brindar la información correspondiente a las líneas de atención como la 147, contra extorsión y secuestro, y la 107 que es la línea directa a las tropas. Denunciando y dando información para ampliar las acciones operacionales en cada municipio donde tienen cobertura y afectar las finanzas criminales de estos grupos.