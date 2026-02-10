El alcalde de San Juan del Cesar, en La Guajira, Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez, expidió el Decreto No. 013 del 9 de febrero de 2026, mediante el cual se establecen restricciones para la circulación de motocicletas con acompañante (parrillero) hombre en el municipio.

La medida, que aplicará tanto en zona urbana como rural, prohíbe el tránsito de motocicletas con parrillero o acompañante de sexo masculino, como parte de una estrategia preventiva para contrarrestar hechos delictivos registrados en el territorio.

Según las consideraciones del decreto, esta decisión se adopta luego de un análisis conjunto entre autoridades municipales, militares y de Policía, en el que se determinó que varios casos de homicidio ocurridos recientemente en el municipio han estado relacionados con agresores que se movilizaban como pasajeros en motocicleta.

El decreto establece que la restricción será aplicada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y busca salvaguardar la vida, la honra y los bienes de los habitantes, garantizando un ambiente de mayor tranquilidad y orden público.

El acto administrativo contempla excepciones para algunos sectores y funcionarios, entre ellos: miembros de la Fuerza Pública, organismos de seguridad del Estado, Policía Judicial, autoridades de tránsito, organismos de socorro, escoltas debidamente identificados, personal de empresas de servicios públicos, vigilantes privados y supervisores uniformados, así como particulares que cuenten con permiso expedido por la Secretaría de Gobierno y Educación.

Quienes incumplan la medida serán sancionados conforme al artículo 131 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 de 2010, con una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

De acuerdo con el artículo octavo, el decreto tendrá vigencia desde el 11 de febrero de 2026 hasta el 11 de marzo de 2026, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

La vigilancia y control estará a cargo de la Policía Nacional, mientras que la Alcaldía adelantará acciones de divulgación para garantizar el conocimiento y cumplimiento de esta disposición en toda la comunidad.