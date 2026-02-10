El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) Regional La Guajira, llevó a cabo una jornada de socialización de su primera oferta de formación presencial y a distancia 2026 en el Centro Intégrate de Riohacha, dirigida especialmente a población en condición de vulnerabilidad.

La actividad estuvo enfocada principalmente en la población víctima del conflicto armado, a quienes se les brindó información detallada sobre el acceso preferente a los programas de formación del Sena, como parte de las acciones que contribuyen a los procesos de reparación integral y fortalecimiento de proyectos de vida.

Durante la jornada, el equipo institucional explicó que el acceso preferente contempla una reserva de cupos para esta población en los diferentes niveles de formación, y reiteró que todos los programas del Sena son gratuitos, requiriendo únicamente el proceso de inscripción y la presentación de los documentos establecidos.

Además de la población víctima, la socialización estuvo dirigida a otros grupos priorizados, entre ellos personas en situación de discapacidad, mujeres, jóvenes, comunidades afrodescendientes, poblaciones étnicas y población migrante, quienes también cuentan con mecanismos de acceso preferente a la oferta educativa de la Entidad.

Leonardo Pérez, líder del programa de atención a víctimas del Sena Regional Guajira, explicó que, “la formación hace parte de los procesos de reparación integral y es una herramienta clave para que las personas fortalezcan sus proyectos de vida. Desde el Sena trabajamos para que la población víctima y otros grupos priorizados conozcan y accedan a estas oportunidades de formación, empleo y emprendimiento”.

Como parte de la actividad, los asistentes recibieron orientación sobre los servicios complementarios del Sena, incluyendo la Agencia Pública de Empleo, con el fin de fortalecer la articulación entre formación y empleabilidad en el territorio.