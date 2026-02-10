La Iglesia Católica en Sucre se suma a las jornadas de recolección de ayudas humanitarias destinadas a las 50 mil familias del departamento de Córdoba que lo han perdido todo a raíz de los estragos producidos por las atípicas condiciones climáticas.

El vicario de la Pastoral de la Diócesis de Sincelejo, presbítero Derían Rodríguez Amaya, que es a su vez el párroco en el municipio de San Benito, fue el encargado de anunciar la actividad de recolección de todo tipo de ayudas para los hermanos de la Diócesis de Montería.

“Queremos como Diócesis, a partir de cada una de las parroquias, colaborar con una campaña de recolección de víveres que pueden llevar a todas las parroquias”, dijo el sacerdote Derían Rodríguez Amaya.

Por su parte el asesor espiritual de la Pastoral Social Diocesana, presbítero Édgar Salcedo Manjarres, hizo el lanzamiento de la Campaña Cristiana de Bienes 2026 que tiene como lema “El Amor siempre llega primero”, y que en esta oportunidad indica que los fondos recaudados le permitirán a la Diócesis de Sincelejo continuar fortaleciendo la asistencia social a familias en situación de precariedad, los proyectos de evangelización en las zonas más alejadas y ayudar a la hermana Diócesis de Montería.

Sincelejo se suma a la noble causa

De otra parte, la alcaldía de Sincelejo expresa su solidaridad y le reitera a los damnificados que no están solos, por lo que de manera articulada adelantan la organización y entrega de más de mil mercados y con sus respectivos kits de aseo para adultos y niños.

“Invitamos a los sincelejanos a continuar sumándose a estas iniciativas solidarias. Llevando donaciones a las instalaciones de la alcaldía de Sincelejo en la sede principal, permitiendo brindar una ayuda oportuna a quienes hoy más lo necesitan, tanto en el departamento de Sucre como en el departamento de Córdoba. A todas las personas que atraviesan esta dura realidad les enviamos un mensaje de fortaleza, fe y esperanza. Sincelejo está con ustedes”, sostuvo la gestora Sofía Méndez de Acuña.