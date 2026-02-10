Luego de la circulación de unos panfletos amenazantes en el corregimiento de Rincónhondo, en el que intimidaban directamente a varias personas, las autoridades locales realizaron un consejo de seguridad con el fin de analizar la veracidad de la información y adoptar medidas que permitan garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Leer más: La Policía Metropolitana refuerza la vigilancia en los barrios inundados de Montería

Durante el encuentro, liderado por el alcalde Juan Carlos García Mejía, fueron evaluadas diferentes acciones para fortalecer la seguridad en el municipio, entre ellas la instalación de un puesto de Policía en el corregimiento y el aumento del pie de fuerza del Ejército Nacional en la zona rural, como parte de una estrategia integral de prevención y control.

En la reunión también estuvo la participación de la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, SIPOL, el Personero Municipal, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Secretario de Gobierno Municipal.

Le puede interesar: Rescatistas, pilar frente a la emergencia por el frente frío en Córdoba

Es de recordar que en lo corrido de este año en el corregimiento se han registrado dos asesinatos, al parecer, selectivos. El más reciente ocurrió el 17 de enero cuando un hombre identificado como Jhon Cuello, fue ultimado a tiros, momentos en que se encontraba departiendo en un billar. Sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones y al mismo tiempo dejaron un panfleto alusivo a la estructura criminal E.G.C.

Días antes el 6 de enero, fue asesinado en el barrio Las Delicias, Leonel Narváez Baena. El ciudadano fue atacado con arma de fuego mientras permanecía en el patio de su vivienda. El crimen fue perpetrado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y uno de ellos ingresó a la propiedad y le disparó a la víctima que quedó muerta de manera inmediata.

Lea también: Restringen temporalmente los vuelos con drones en la margen occidental de Montería

Tras el ataque, los responsables habrían dejado un panfleto sobre el cuerpo sin vida, con el mensaje: ‘Muerte a los Pachencas y a los extorsionistas E.G.C’.