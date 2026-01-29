El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar, admitió la demanda de nulidad en contra del Acuerdo Municipal N°023 del 17 de diciembre de 2025, aprobado por el Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico, el cual faculta al alcalde Leonardo Hernández, para realizar un empréstito por $44.000 millones.

EL HERALDO conoció que el proyecto fue presentado por el mandatario local, a la corporación el 9 de diciembre pasado. Seguidamente el 11 y 15 de ese mismo mes, fue seccionado por los concejales y aprobado, dando facultades al alcalde de sancionarlo el 17 de diciembre.

Dicha demanda de nulidad fue presentada por el ciudadano Jazen Kmilo Suárez Rodero, actualmente estudiante de derecho, al considerar que el empréstito no se ajusta a la Ley 617 de 2000, y se debe cumplir con lo exigido. Saber en qué se invertirán los recursos, ya que no fueron especificados los proyectos a ejecutar, y tampoco hay estudios técnicos de la capacidad de pago para el municipio.

Para el demandante, la solicitud de este crédito se dio en medio de una difícil situación económica para La Jagua de Ibirico. La salida de la empresa minera Prodeco y el cierre de sus operaciones de carbón dejaron al municipio con miles de empleos perdidos y una fuerte caída en sus ingresos por impuestos. Asegura que El Concejo Municipal aprobó la iniciativa bajo la premisa de que la alcaldía necesitaba recursos para impulsar la economía, asegurando que la deuda estaría dentro de los límites permitidos por la ley y que las finanzas locales podrían soportarla. Sin embargo, ahora el proceso está bajo la lupa jurídica y se deberá esperar al fallo del juez.

“La figura de la suspensión provisional se solicita precisamente para proteger los recursos públicos mientras se aclara la legalidad del acto. Es una medida de precaución, se prefiere esperar y hacer las cosas bien, antes que apresurarse a tomar un dinero que podría estar mal autorizado. De este modo, se busca evitar un posible perjuicio al erario municipal y garantizar que cualquier endeudamiento se haga con todas las de la ley”, explicó el demandante.

Por ahora, el Juzgado solicitó notificar personalmente al Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico, y al alcalde Leonardo Hernández por tener interés directo en el resultado del proceso.